В семействе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика
Харламова назрел разлад. Так решили поклонники артистки, увидев в микроблоге
звезды откровенный снимок. Асмус в подписи призналась, что намеренно
провоцирует аудиторию.
В семействе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика
Харламова назрел разлад. Так решили поклонники артистки, увидев в микроблоге
звезды откровенный снимок. Асмус в подписи призналась, что намеренно
провоцирует аудиторию.
Известная российская актриса Кристина Асмус не скрывала
своих целей, публикуя снимок в Instagram.
Звезда предстала перед поклонниками в ванной в черном нижнем белье. Актриса
томно выгибается под струями душа.
" Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле
#тыжмать", – гласит подпись под снимком. Судя по ней, реакцию части своих
поклонников актриса предвидела.
И реакция не заставила себя ждать – но, может, не совсем
такая, как ожидала . Поклонники решили, что в ее отношениях с
супругом Гариком Харламовым назрел кризис. По мнению обеспокоенных фанатов,
такие снимки актриса публикует неспроста. То покажется в нижнем белье на
кровати, то в купальнике на отдыхе, демонстрируя все достоинства своей фигуры.
"Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы так
часто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?", "Зачем
выкладывать, если знаете на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?",
– спрашивают комментаторы.
Судя по всему, публикация стала ответом
критикам, которые в последнее врнемя набрасываются на нее за подобные
фотографии. Актрису обвиняют в откровенном бесстыдстве и напоминают, что "она
же мать".
Однако мужа ее откровенность ничуть не смущает.
Недавно Гарик собрал у себя на странице все самые нелепые комментарии под ее
фотографиями: "Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус снова
удивила поклонников своим вульгарным образом без пристуствия мужа. Может, дело
движется к разводу?". Супруг Кристины Асмус ответил на эти измышления
коротко, в своем стиле: это все бред и фигня, напоминает "7Дней".