В семействе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова назрел разлад. Так решили поклонники артистки, увидев в микроблоге звезды откровенный снимок. Асмус в подписи призналась, что намеренно провоцирует аудиторию.

В семействе актрисы Кристины Асмус и шоумена ГарикаХарламова назрел разлад. Так решили поклонники артистки, увидев в микроблогезвезды откровенный снимок. Асмус в подписи призналась, что намереннопровоцирует аудиторию.Известная российская актриса Кристина Асмус не скрываласвоих целей, публикуя снимок в Instagram.Звезда предстала перед поклонниками в ванной в черном нижнем белье. Актрисатомно выгибается под струями душа." Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле#тыжмать", – гласит подпись под снимком. Судя по ней, реакцию части своихпоклонников актриса предвидела.И реакция не заставила себя ждать – но, может, не совсемтакая, как ожидала . Поклонники решили, что в ее отношениях ссупругом Гариком Харламовым назрел кризис. По мнению обеспокоенных фанатов,такие снимки актриса публикует неспроста. То покажется в нижнем белье накровати, то в купальнике на отдыхе, демонстрируя все достоинства своей фигуры."Какие-то проблемы в семье, наверное. С чего бы такчасто демонстрировать себя, полуголую? Зачем позорить мужа?", "Зачемвыкладывать, если знаете на что заряжено это фото? Смысл? Читать негатив?",– спрашивают комментаторы.Судя по всему, публикация стала ответомкритикам, которые в последнее врнемя набрасываются на нее за подобныефотографии. Актрису обвиняют в откровенном бесстыдстве и напоминают, что "онаже мать".Однако мужа ее откровенность ничуть не смущает.Недавно Гарик собрал у себя на странице все самые нелепые комментарии под еефотографиями: "Харламов не удовлетворяет? Снова новый мужчина? Асмус сноваудивила поклонников своим вульгарным образом без пристуствия мужа. Может, делодвижется к разводу?". Супруг Кристины Асмус ответил на эти измышлениякоротко, в своем стиле: это все бред и фигня, напоминает "7Дней".