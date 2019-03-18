18.03.2019

2019-03-18 20:20:52

Тюменец разбил свою машину вдребезги на глазах у полицейских

В Тюмени произошел курьез. Автомобилист разбил свою машину после просьбы правоохранителей предоставить документы для проверки.



Владелец автомобиля ВАЗ-2106 на глазах у инспекторов ГИБДД стал прыгать на капоте машины, после чего достал бейсбольную биту и разбил все стекла транспортного средства. Выяснилось, что машину хотели забрать на штрафстоянку. Владельцу авто прошлось бы заплатить больше, чем она стоила, чтобы забрать свое имущество, передает .