Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша
Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина Лучше
всех, сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.
Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша
Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучше
всех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.
Ребенок, который собирается стать врачом, вынес вердикты Ольге
Бузовой и Ивану Урганту. Смешные диагнозы вызвали восхищение гостей телешоу
и ведущего программы.
Малыш посмотрел на фото Ольги
Бузовой и сделал заявление. "У нее мозги болят, ничего не может
придумать", – к восторгу зала сообщил Миша неутешительный диагноз.
Урганту дошколенок порекомендовал сделать пересадку конечностей,
чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом для такого стал
исполненный артистом танцевальный номер. "Он видит вас насквозь", – цитирует Максима Галкина
Отметим, что Ольга Бузова– благодатный объект для хэйтеров. Кто
только не ругает амбициозную певицу – от простых обывателей до звезд
отечественного шоу-бизнеса.
Как писали "Дни.ру", в
YouTube-шоу "Говорящие головы" певица Лайма Вайкуле задела телезвезду. Ведущий отметил, что бездарность некоторых исполнителей не требует
подтверждения. В пример он привел , которую многие называют
безголосой. Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных
данных и навыков исполнения не может считаться певцом.
Напомним, ранее Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.