Разоблачил поющую ведущую шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина Лучше всех, сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.

Разоблачил поющую ведущую шестилетний МишаМараков из Магнитогорска. Мальчик стал звездой шоу Максима Галкина "Лучшевсех", сообщив о том, чем страдает Ольга Бузова.Ребенок, который собирается стать врачом, вынес вердикты ОльгеБузовой и Ивану Урганту. Смешные диагнозы вызвали восхищение гостей телешоуи ведущего программы.Малыш посмотрел на фото ОльгиБузовой и сделал заявление. "У нее мозги болят, ничего не можетпридумать", – к восторгу зала сообщил Миша неутешительный диагноз.Урганту дошколенок порекомендовал сделать пересадку конечностей,чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом для такого сталисполненный артистом танцевальный номер. "Он видит вас насквозь", – цитирует Максима ГалкинаОтметим, что Ольга Бузова– благодатный объект для хэйтеров. Ктотолько не ругает амбициозную певицу – от простых обывателей до звездотечественного шоу-бизнеса.Как писали "Дни.ру", вYouTube-шоу "Говорящие головы" певица Лайма Вайкуле задела телезвезду. Ведущий отметил, что бездарность некоторых исполнителей не требуетподтверждения. В пример он привел , которую многие называютбезголосой. Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальныхданных и навыков исполнения не может считаться певцом.Напомним, ранее Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.