Украина признала российский статус Крыма, подписав соглашение о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Теперь у Незалежной будут проблемы с западными покровителями.

Украинапризнала российский статус Крыма, подписав соглашение о распределении квот навылов рыбы в Азовском море. Теперь у Незалежной будут проблемы с западными покровителями.Киев попал в неприятную ситуацию: из-за соглашения овылове рыбы ему грозят неприятности. Фактически в документе признаетсяроссийский статус Крыма и на любой международной встрече украинским политикамукажут на это их европейские партнеры.У западного мира есть такая странная для нас черта –они верят юридическим документам, прокомментировал соглашение украинскийюрист-международник Борис Бабин. А дипломат Богдан Яременко подчеркнул,что подписав документ, Украина отказалась от претензий на национализированные Россиейв 2014 году суда."Это означает,что Государственное рыбное агентство признает аннексию Крыма, соглашается сэтим и сотрудничает с российскими органами власти", – приводит слова Яременкоиздание "ПолитНавигатор".вернулся всостав России пять лет назад, в марте 2014 года. После референдума, на которомболее 90% жителей республики высказались за воссоединение с Россией, в конституциюбыли внесены соответствующие изменения.На днях спикерГосдумы Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины компенсацию за экономическиеубытки, которые понесла республика. По мнению политика, народ такжепострадал от действий Украины: его права, в том числе языковые, были нарушены.Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого озвучить вСтрасбурге соответствующие требования.эти дни в России проходят массовые мероприятия в честь пятой годовщины Крымскойвесны. На улицах городов люди собираются на митинги, на площадях звучатпатриотические песни.