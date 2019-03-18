Украина
признала российский статус Крыма, подписав соглашение о распределении квот на
вылов рыбы в Азовском море. Теперь у Незалежной будут проблемы с западными покровителями.
Украина
признала российский статус Крыма, подписав соглашение о распределении квот на
вылов рыбы в Азовском море. Теперь у Незалежной будут проблемы с западными покровителями.
Киев попал в неприятную ситуацию: из-за соглашения о
вылове рыбы ему грозят неприятности. Фактически в документе признается
российский статус Крыма и на любой международной встрече украинским политикам
укажут на это их европейские партнеры.
У западного мира есть такая странная для нас черта –
они верят юридическим документам, прокомментировал соглашение украинский
юрист-международник Борис Бабин. А дипломат Богдан Яременко подчеркнул,
что подписав документ, Украина отказалась от претензий на национализированные Россией
в 2014 году суда.
"Это означает,
что Государственное рыбное агентство признает аннексию Крыма, соглашается с
этим и сотрудничает с российскими органами власти", – приводит слова Яременко
издание "ПолитНавигатор".
вернулся в
состав России пять лет назад, в марте 2014 года. После референдума, на котором
более 90% жителей республики высказались за воссоединение с Россией, в конституцию
были внесены соответствующие изменения.
На днях спикер
Госдумы Вячеслав Володин предложил потребовать от Украины компенсацию за экономические
убытки, которые понесла республика. По мнению политика, народ также
пострадал от действий Украины: его права, в том числе языковые, были нарушены.
Спикер призвал главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого озвучить в
Страсбурге соответствующие требования.
В
эти дни в России проходят массовые мероприятия в честь пятой годовщины Крымской
весны. На улицах городов люди собираются на митинги, на площадях звучат
патриотические песни.