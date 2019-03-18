Под Винницей адепты так называемой Православной церкви Украины, созданной по инициативе Петра Порошенко, попытались захватить храм в селе Лука-Мелешковская. На защиту встали прихожане.

Под Винницей адепты так называемой Православной церкви Украины, созданной по инициативе Петра Порошенко, попытались захватить храм в селе Лука-Мелешковская. На защиту встали прихожане.Агрессивно настроенные активисты из числа раскольников заблокировали их внутри. Противостояние длилось несколько часов. Как сообщает телеканал "Россия 24", сторонникам канонической украинской церкви удалось отстоять храм.