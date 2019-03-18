В США скончался гитарист Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур) – создатель музыкального направления серф-рок и автор известной композиции Misirlou, использованной в начальных титрах фильма Квентина Тарантино Криминальное чтиво.

В США скончался гитарист Дик Дейл (Ричард Энтони Монсур) – создатель музыкального направления "серф-рок" и автор известной композиции Misirlou, использованной в начальных титрах культового фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво".Дейлу был 82 год, передает ТАСС. В течение своей жизни он дважды победил рак, болел гангреной, а также страдал сахарным диабетом. В мае и летом 2019 года музыкант планировал ряд выступлений. Биографы отмечают, что в его роду были в том числе белорусские и польские корни.Дик Дейл считается королем серф-гитары. Он выпустил 11 альбомов, часто снимался в фильмах, музыкальных и ток-шоу. Так, он сыграл в фильме "Американский вампир". А в сериале "Беверли Хиллс 90210" он исполнил роль самого себя.