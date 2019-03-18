ОМВД России по району Братеево устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Ласкаржевского Нахима Натановича...

ОМВД России по району Братеево устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Ласкаржевского Нахима Натановича, 11.04.2003 года рождения, жителя г. Москвы, который 14 марта 2019 года ушел из дома на улице Борисовские пруды и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, смуглый, на вид 17-18, рост 172, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные короткие.Был одет: бейсболка синяя, ветровка белая с серыми вставками, штаны спортивные темно-серые, синие кеды.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).