В центре Киева избита гражданка Франции, представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ.

В центре Киева избита гражданка Франции, представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ. ЧП произошло после полуночи. Женщина шла по улице Дарвина, возвращаясь в гостиницу.К ней пристал неизвестный, который стал просить денег, передает РИА Новости. Получив отказ, он нанес женщине несколько ударов и попытался ограбить ее. Она стала звать на помощь и спугнула злоумышленника.Женщина госпитализирована. Начато расследование. Нападавшего пока не задержали, хотя ЧП произошло в центре столицы – в месте, где много полицейских.Представительница ОБСЕ находилась в Киеве с целью наблюдения за выборами президента, которые пройдут в стране 31 марта.