18.03.2019

2019-03-18 18:55:48

В Дзержинске глыба льда рухнула на девушку

В Дзержинске наледь серьезно травмировала 21-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу.



По предварительным данным, ей диагностировали перелом ключицы и травму головы. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, передает .