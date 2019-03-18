Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что если США введут против России новые санкции, это может отразиться на всем мире.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что если США введут против России новые санкции, это может отразиться на всем мире. Россия – крупный поставщик газа в Европу и нефти в Китай, отметил министр. Таким образом, санкции отразятся и на Европе, и на Китае, и на странах всего мира, приводит мнение аль-Фалиха РИА Новости.Министр отметил, что Эр-Рияд намерен сотрудничать с Москвой. Стороны принимают ряд шагов для стабилизации глобального рынка нефти. Халид аль-Фалих подчеркнул, что Россия – технологический лидер, крупный поставщик энергоресурсов, значительный игрок в космической отрасли.Законопроект о новых санкциях против России был внесен в американский конгресс в феврале текущего года. В частности, санкции могут коснуться лиц, инвестирующих в российские экспортные СПГ-проекты, расположенные за пределами страны, а также тех, кто инвестирует в поддерживаемые госкомпаниями энергетические проекты за пределами РФ стоимостью более 250 миллионов долларов.