Злоумышленники похитили выручку от продажи билетов на мероприятия.

23 февраля текущего года в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что из дома культуры, расположенного в районном центре, пропали деньги. Злоумышленники взломали окно и похитили из кассы денежные средства в сумме около полутора миллионов рублей.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Муромский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 158 УК РФ.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к хищению денежных средств двоих ранее судимых местных жителей, 1975 г.р. и 1989 г.р. Один из подозреваемых являлся сотрудником учреждения.Фигуранты, зная технические особенности помещений дома культуры и предполагая, что в этот день в кассе может храниться крупная выручка от продажи билетов, заранее разработали план совершения кражи.Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей изъята оперативниками в ходе обысковых мероприятий.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.