Лишенный прав водитель, уходя от полицейской погони, устроил жуткую аварию в Сыктывкаре, в результате которой его пассажир скончался на месте, а сам он попал в больницу в тяжелом состоянии. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.

Лишенный прав водитель, уходя от полицейской погони, устроил жуткую аварию в Сыктывкаре, в результате которой его пассажир скончался на месте, а сам он попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском управлении МВД. Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения.Около половины второго ночи 18 марта инспекторы попытались остановить синюю "десятку" на Емвальской улице, однако водитель и не подумал тормозить, а, напротив, вжал педаль газа в пол и начал уходить от преследователей. Погоня оказалась недолгой, поскольку на Октябрьском проспекте владелец ВАЗ-2110 не совладал с управлением, на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево."Лада" превратилась в груду обломков, пассажир от полученных травм скончался на месте. Водителя, который был лишен прав, но все равно сел за руль, доставили в больницу в тяжелом состоянии.