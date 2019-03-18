Одна из вероятных причин происшествия – выброшенный с верхних этажей окурок

Одна из вероятных причин происшествия – выброшенный с верхних этажей окурокУтром 18 в многоквартирном жилом доме в Коврове начался пожар. В МЧС позвонили прохожие и рассказали, что горит балкон на третьем этаже. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели. К моменту их прибытия огонь уже охватил балкон, пламя распространялось в квартиру.Во время пожара в квартире находилась 8-летняя девочка. Её спасли сотрудники управляющей компании «Континент», работавшие в это время в соседнем доме – Александр Захаров, Павел Котов и Алексей Лосунов. Мужчины увидели огонь и побежали в квартиру. Дверь открыл ребенок. Из квартиры повалил густой черный дым. Один из мужчин схватил девочку и унес в безопасное место, закутав в свою куртку.В это время приехали пожарные. Они тут же приступили к тушению огня с улицы. Внутрь квартиры пошло звено газодымозащитной службы, другие спасатели проверяли верхние этажи и помогали людям эвакуироваться.Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Одна из вероятных причин происшествия – выброшенный с верхних этажей окурок.