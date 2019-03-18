В сети магазинов Красная икра сотрудники управления К ФСБ совместно с ФНС проводят обыски и выемку документов.

В сети магазинов "Красная икра" сотрудники управления "К" ФСБ совместно с ФНС проводят обыски и выемку документов, передает "Интерфакс".Обыски проходят в московских офисах компании, на складах, а также в некоторых организациях, связанных с компанией, в Приморском крае и на Сахалине.По информации правоохранительных органов, мероприятия касаются части уплаты налогов, и вероятного участия в сомнительных финансовых операциях.Отмечается, что "Красная икра" — едва ли не единственная крупная сеть на московском рынке, которая не принимает пластиковые карты.Сетью владеют ряд юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения.Согласно сайту сети, ритейлер учрежден компанией "Сахалин рыба" (Хабаровск). Ее владельцем, гендиректором (и единственным сотрудником) является Сергей Белоусов. Вид деятельности компании — оптовая торговля пищевыми продуктами, однако дочерних компаний у "Сахалин рыбы" нет.