В гонконгском метро во время испытания новой сигнальной системы столкнулись два пустых поезда. Пострадали оба машиниста. Один из поездов в результате столкновения сошел с рельсов, часть вагонов получили повреждения.

В гонконгском метро во время испытания новой сигнальной системы столкнулись два пустых поезда. Пострадали оба машиниста. Один из поездов в результате столкновения сошел с рельсов, часть вагонов получили повреждения.Инцидент произошел у станции "Сентрал", расположенной в деловом центре города, передает ТАСС.Из-за столкновения поездов на "красной" ветке метро, связывающей остров Гонконг с материковой частью, частично перекрыто движение.