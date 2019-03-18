Минтранс США начал проверку процесса сертификации Boeing 737 MAX. Об этом пишет Wall Street Journal. В первую очередь специалистов интересует, как работала система определения и коррекции положения носа самолета по горизонту.

Минтранс США начал проверку процесса сертификации Boeing 737 MAX. Об этом пишет Wall Street Journal. В первую очередь специалистов интересует, как работала система определения и коррекции положения носа самолета по горизонту.В ведомстве не исключают, что именно неполадки в работе этой системы могли стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, передает телеканал "Россия 24". Эксперты запросили у Федерального авиационного управления США, которое и выдавало разрешение на полеты лайнера, все документы по сертификации.