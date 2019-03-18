В московском районе Коньково из окна многоэтажки выпала и погибла 73-летняя жена заслуженного врача Евгения Бережнова. Трагедия произошла, когда ее супруг готовил завтрак на кухне. Увидев, что жена падает, муж попыталась удержать ее за ногу, но не смог. Женщина страдала депрессией.

В московском районе Коньково из окна многоэтажки выпала и погибла 73-летняя жена заслуженного врача Евгения Бережнова. Трагедия произошла, когда ее супруг готовил завтрак на кухне.Увидев, что жена падает, муж попыталась удержать ее за ногу, но не смог, сообщает телеканал "360" со ссылкой источник в правоохранительных органах.О погибшей известно, что она страдала от депрессии и до этого неделю лежала в больнице и была выписана оттуда лишь накануне.