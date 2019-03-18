Они взломали окно и украли из кассы около полутора миллионов рублей

Они взломали окно и украли из кассы около полутора миллионов рублей23 февраля этого года в полицию поступило сообщение о том, что из дома культуры в Муроме пропали деньги. Злоумышленники взломали окно и украли из кассы около полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили причастность к хищению денежных средств двоих ранее судимых местных жителей. Один из подозреваемых был сотрудником учреждения.Фигуранты заранее разработали план совершения кражи. Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей оперативники изъяли.Расследование уголовного дела продолжается.