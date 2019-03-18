В Новосибирске ушел из жизни один из основателей новосибирской школы документального кино Юрий Шиллер. Известный режиссер скончался на семьдесят восьмом году жизни, сообщает ГТРК Новосибирск.

В Новосибирске ушел из жизни один из основателей новосибирской школы документального кино Юрий Шиллер. Известный режиссер скончался на семьдесят восьмом году жизни, сообщает ГТРК "Новосибирск".За свою творческую биографию он успел поработать более чем над шестьюдесятью картинами и стать лауреатом Государственной премии РФ. Юрий Шиллер родился в Сахалинской области, но уже с семидесятых годов переехал в Новосибирск. Здесь он стал художественным руководителем Западно-Сибирской киностудии, работал на творческой студии "НовосибирскТелефильм".Героями картин Шиллера были жители сел и деревень. Его самые известные работы — "Грешный человек", "Бухта Юргенса", "Родная сторона", "Полет Шмеля". Фильмы режиссера-документалиста хранятся в библиотеке Конгресса США и в архиве Гостелерадиофонда и Госфильмофонда РФ, по ним преподают во ВГИКе.