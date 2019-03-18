На металлургическом комбинате в Омске произошел разрыв плавильной печи. Расплавленный металл вылился на рабочего. Он погиб на месте. Следователи проводят проверку.

На заводе в Омске рабочего залило расплавленным металлом.Трагедия произошла днем 16 марта. Во время проведения работ на металлургическом комбинате произошел разрыв плавильной печи. Металл вылился на 32-летнего рабочего.Как сообщили "Интерфаксу" в Следственном управлении Следственного комитета России по региону, плавильщик погиб на месте. Следователи проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.