В Оренбурге накануне почтили память земляка-героя Александра Прохоренко. В сквер имени Героя России оренбуржцы принесли цветы. Он погиб 17 марта 2016 года у стен сирийской Пальмиры. Тогда двадцатипятилетний офицер, окружённый боевиками, вызвал огонь на себя.

В Оренбурге накануне почтили память земляка-героя Александра Прохоренко. В сквер имени Героя России оренбуржцы принесли цветы. Он погиб 17 марта 2016 года у стен сирийской Пальмиры. Тогда двадцатипятилетний офицер, окружённый боевиками, вызвал огонь на себя.Правительство области и лично губернатор сделали многое, чтобы увековечить память героя на его малой Родине. В честь Александра Прохоренко была открыта мемориальная доска, его именем назвали улицу. Тогда же в областном центре появился и сквер, где установили памятник Герою России. Кроме того, благоустроили село городки, создали музей и капитально отремонтировали родную школу Александра.Как сообщает ГТРК "Оренбург". 17 марта в село, где родился Александр Прохоренко приехал губернатор Юрий Берг. Он возложил цветы к мемориалу и захоронению героя России. На встрече с местными школьниками глава региона поблагодарил ребят за то, что хранят память и поддерживают в школе все, что есть хорошее и доброе. "Сашу Прохоренко в этот день вспоминают не только Городки, Оренбургская область, но и вся страна, весь мир", — подчеркнул Юрий Берг..