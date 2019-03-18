В товарищеской встрече волейболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух.

В спортивном зале Ковровского колледжа сервиса и технологий состоялся товарищеский матч по волейболу между сотрудниками МО МВД России «Ковровский» и студентами. Соревнования организованные совместно с членами Общественного совета, прошли в рамках Единого дня профилактики.Команды вышли в прекрасном настроении, а поддержку спортивного духа волейболистам обеспечили болельщики. Игра была напряженной и захватывающей с обилием опасных моментов. Развернувшаяся борьба заставила не на шутку поволноваться игроков. В товарищеской встрече волейболисты показали отличную технику владения мячом и крепкий командный дух.На этот раз спортивная удача была на стороне волейболистов из команды полицейских, которая стала лидером.Товарищеский матч завершился торжественным построением.Студентам колледжа стражи порядка вручили футбольный мяч, а ребята, в свою очередь, угостили всех присутствующих «пирогом дружбы», который правоохранители с удовольствием разделили со студентами. Педагогический коллектив колледжа отметил работу ковровских полицейских благодарственным письмом «За активное взаимодействие по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и воспитание здорового образа жизни».