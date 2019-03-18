Злоумышленник пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медали, которые позже при исследовании были признаны подлинными...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что на Золоторожском Валу неизвестный пытается сбыть медали СССР.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на месте происшествия по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 41-летнего мужчину, проживающего в столице. Медали изъяты.Установлено, что злоумышленник пытался сбыть ранее неизвестному гражданину медаль «За 15 лет безупречной службы МВД СССР», медаль «За боевые заслуги», медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «Ветеран труда СССР», медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд». Однако подозреваемый не сумел довести свой умысел до конца, так как был задержан сотрудниками полиции. Согласно справке об исследовании изъятые награды признаны подлинными государственными наградами СССР. Задержанный пояснил, что награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60