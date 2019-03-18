Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой 222, 56 граммов...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали 25-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.В ходе проверки оперативной информации полицейские задержали на Федеративном проспекте 25-летнего приезжего.В ходе осмотра квартиры на Новокосинской улице, где проживает задержанный, сотрудники полиции обнаружили сейф-пакет из полимерного материала с неизвестным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой 222, 56 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73