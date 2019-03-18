Потерпевший, выходя из машины, выронил телефон с банковской картой, а водитель воспользовался этим и снял с карты денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 26-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона и денежных средств с банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 30-летнего мужчины. Он сообщил, что с его банковской карты пропали денежные средства, а также утерян мобильный телефон. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний водитель такси.Как установили полицейские, накануне заявитель воспользовался услугами такси, чтобы доехать в гости, и попросил водителя подождать его возвращения. Выходя из автомобиля, он выронил телефон с банковской картой, а злоумышленник воспользовался этим и в отсутствие пассажира снял с карты денежные средства. Пин-код он подсмотрел, когда потерпевший ранее снимал при нем денежные средства в другом банкомате. Когда пассажир вернулся, водитель отдал ему карту.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93