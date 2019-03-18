Веселый грабитель: задержанный за нападение на ювелирный
магазин житель Коломны не унывает. Похождения 42-летнего мужчины засняли камеры
видеонаблюдения, а преступник и не думал
скрываться от полиции.
Веселый грабитель: задержанный за нападение на ювелирный
магазин житель Коломны не унывает. Похождения 42-летнего мужчины засняли камеры
видеонаблюдения, а преступник и не думал
скрываться от полиции.
Мужчина зашел в ювелирный салон в Коломне, вооруженный
замотанной в пакет металлической трубой. С помощью своего орудия разбил витрину – причем та не сразу поддалась, ему пришлось выламывать
стекло руками.
Вычислить засветившегося на камерах не
составило труда. Полиция застала героя дома – он и не думал заметать следы, а
свой арест воспринял как развлечение. Добычу весельчака оценили в 300 тысяч
рублей, передает