Веселый грабитель: задержанный за нападение на ювелирный магазин житель Коломны не унывает. Похождения 42-летнего мужчины засняли камеры видеонаблюдения, а преступник и не думал скрываться от полиции.

Веселый грабитель: задержанный за нападение на ювелирныймагазин житель Коломны не унывает. Похождения 42-летнего мужчины засняли камерывидеонаблюдения, а преступник и не думалскрываться от полиции.Мужчина зашел в ювелирный салон в Коломне, вооруженныйзамотанной в пакет металлической трубой. С помощью своего орудия разбил витрину – причем та не сразу поддалась, ему пришлось выламыватьстекло руками.Вычислить засветившегося на камерах несоставило труда. Полиция застала героя дома – он и не думал заметать следы, асвой арест воспринял как развлечение. Добычу весельчака оценили в 300 тысячрублей, передает