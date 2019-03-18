В ЗакСобрании должны одобрить кандидатуру за месяц

В ЗакСобрании должны одобрить кандидатуру за месяцГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес на рассмотрение в региональное ЗакСобрание проект закона, в котором говорится о порядке согласования заместителей главы региона.Так, например, в соответствии с этим законопроектом, в случае отклонения парламентом предложенной Губернатором кандидатуры, Владимир Сипягин вправе вносить её в ЗС Владимирской области не более 3-х раз. В случае если парламент в 30-дневный срок не внесёт на своё заседание вопрос о согласовании назначения кандидатуры на должность, то представленную кандидатуру будут считать согласованной.Решение о согласовании назначения претендента на должность первого заместителя и заместителя Губернатора принимают тайным голосованием, кандидатуру считают согласованной, если за неё проголосовало большинство от числа избранных депутатов.