Кроме того, жертвами мужчины стали еще двое несовершеннолетних

Кроме того, жертвами мужчины стали еще двое несовершеннолетнихВо Владимире 33-летнего местного жителя подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких малолетних детей.В 2016 году мужчина женился на женщине, у которой росла 11-летняя дочь. На протяжении длительного времени вплоть до конца 2018 года подозреваемый соблазнял ребёнка небольшими деньгами, заставлял делать фото и видео приватного характера и отправлять ему в соцсетях. В конечном итоге злоумышленник склонил девочку к интимным отношениям.Кроме того, мужчина совратил ещё двух несовершеннолетних из близкого окружения семьи.О происходящем полицейским рассказала родственница ныне 13-летней девочки. При этом её неоднократные жалобы на отчима маме оставались без адекватной реакции.Расследование уголовного дела продолжается.