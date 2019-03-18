Мэрия Перми с целью ускорения процесса уборки снега решила ввести талоны. Тогда управляющие компании и ТСЖ смогут бесплатно вывозить снег с дворовых территорий. О бесплатных талонах на вывоз снега и получение противогололедных материалов сообщили на последнем штабе по благоустройству.

Мэрия Перми с целью ускорения процесса уборки снега решила ввести талоны. Тогда управляющие компании и ТСЖ смогут бесплатно вывозить снег с дворовых территорий. О бесплатных талонах на вывоз снега и получение противогололедных материалов сообщили на последнем штабе по благоустройству. Как подчеркнул заместитель директора по производству УК "ЭксКом" Владимир Карташов, с предоставлением бесплатных талонов значительно сокращаются затраты. Техника у компании своя - два трактора, "КамАЗ".Как сообщает ГТРК "Пермь", схема вывоза снега такова: водителю достаточно предъявить талон и разгрузиться можно будет совершенно бесплатно. Раньше на муниципальных полигонах за утилизацию снега приходилось платить. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич считает, что давая возможность пользоваться и реагентами и свалками бесплатно, власти идут на встречу управляющим компаниям и ТСЖ.Почти в два с половиной раза больше месячной нормы осадков выпало в феррале этого года. По данным метеорологов, уже и март исчерпал свой лимит по снегу и дождю. На полигоны в Перми вывезли более 900 тысяч кубометров снега. За весь предыдущий сезон только 500 тысяч.