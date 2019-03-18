О его местонахождении ничего неизвестно с 13 марта

О его местонахождении ничего неизвестно с 13 мартаВолонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» помогают в поисках подростка из Владимира. Дмитрию Шацу 17 лет. О его местонахождении ничего неизвестно с 13 марта. Поисковики отмечают, что он мог уехать в любой город региона.Его приметы: рост 172 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза.Дмитрий был в тёмно-синей куртке, чёрной рубашке, тёмно-синих брюках, тёмно-синих кроссовках, чёрной шапке. С собой у него был чёрный рюкзак.Если вам что-то известно о местонахождении подростка, позвоните инфоргу Валентине по телефону: 8(919)002-48-37.