К 250-летию выпуска первых ассигнаций

К 250-летию выпуска первых ассигнаций11 подлинных ассигнаций 1813–1840 гг. из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а также медные и серебряные монеты этого времени расскажут о ранних этапах истории бумажных денег в России.Первые бумажные деньги в России появились в конце XVIII века: в 1769 г. императрица Екатерина II издала манифест о выпуске новых расчетных знаков, которые получили название ассигнаций. Денежное обращение страны в тот период основывалось преимущественно на медной монете, но расширение торговых связей империи требовало введения более удобной формы денег. Этой формой и стали бумажные ассигнации.Для обеспечения ассигнаций в ассигнационных банках хранилось соответствующее количество медных монет. Так в России утвердилось параллельное существование двух денежных единиц – рубля серебром и рубля ассигнациями.Государственный ассигнационный банк осуществил несколько выпусков ассигнаций номиналом от пяти до ста рублей, каждый из которых снабжался новыми уровнями защиты от подделки: изменение цвета бумаги, водяного знака, шрифтов и оформления. В 1843 г. ассигнации заменили новой формой денег – кредитными билетами.Посмотреть на «Бумажные деньги России» вы можете в Историческом музее с 18 марта по 14 июля.