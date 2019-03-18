Из оборота изъяли более 73 граммов наркотиков

Из оборота изъяли более 73 граммов наркотиковПолицейские задержали семь лиц цыганской народности в возрасте от 31 до 54 лет. Их подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ходе обысков правоохранители изъяли гашиш, марихуану, метадон и карфентанил общей массой более 73 граммов. Также оперативники нашли электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты и мобильные телефоны.В отношении всех злоумышленников возбудили уголовные дела. Расследование уголовных дел продолжается.Полицейские устанавливают каналы приобретения задержанными запрещённых веществ, проводят проверку на их причастность по совершению других преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.