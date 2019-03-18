Сотрудники УНК во взаимодействии с полицейскими-кинологами регионального УМВД одновременно провели оперативные мероприятия по нескольким адресам.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с полицейскими Центра кинологической службы регионального УМВД задержаны семь лиц цыганской народности в возрасте от 31 до 54 лет, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе обысков, проведенных по местам проживания фигурантов в Петушинском районе были обнаружены и изъяты гашиш, марихуана, метадон и карфентанил общей массой более 73 граммов. Также оперативники изъяли электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты и мобильные телефоны. В настоящее время в отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 и п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Пятеро фигурантов заключены под стражу, в отношении одного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё один находится под подпиской о невыезде.Расследование уголовных дел продолжается.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ, проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.