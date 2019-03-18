В городе Ватерлоо (Канада, провинция Онтарио) после парада в честь Дня святого Патрика госпитализированы 18 человек, в том числе один сотрудник полиции.

В городе Ватерлоо (Канада, провинция Онтарио) после парада в честь Дня святого Патрика госпитализированы 18 человек, в том числе один сотрудник полиции.Часть пострадавших госпитализирована с травмами головы: некоторые участники парада, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали кидать в толку камни и бутылки. Другие получили переломы из-за падения на скользкой улице. Некоторые поступили в больницы с симптомами передозировки наркотиков или алкоголя.Парад был несанкционированным, передает ТАСС. Он проходил в районе Университета Уильфрида Ларье, где собрались более 20 тысяч человек. Для охраны порядка были привлечены полицейские в том числе и из других городов провинции.