Появилась информация, будто администрация Троекуровского кладбища, где должна была найти свой последний приют Юлия Началова, отказала родственникам предоставить бесплатно место для тела артистки. Эти данные прокомментировали официально.

Появилась информация, будто администрация Троекуровского кладбища, где должна была найти свой последний приют Юлия Началова, отказала родственникам предоставить бесплатно место для тела артистки. Эти данные прокомментировали официально.Даже после смерти трудности и препятствия не оставляют Юлию Началову. Согласно данным телеграм-канала Baza, родственники умершей певицы подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, об этом сразу же рассказала помощница артистки Анна Исаева, но начались проблемы. Якобы Департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на кладбище.Сообщалось, что чиновники заявили, что исключений для семьи Юлии Началовой быть не может, и, если они хотят похоронить ее именно там, нужно заплатить – по официальному прайсу – миллион 300 тысяч рублей. Утверждалось, что тратить такие деньги на похороны близкие артистки не захотели.Журналисты связались с ведомством, чтобы там прокомментировали эту скандальную информацию. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг эти данные. Он лично связался с семьей Юлии Началовой и пообещал, что они получат место на Троекуровском кладбище "без денег". Похороны пройдут, как и планировалось, 21 марта, сообщает "Говорит Москва".Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – певица умерла...