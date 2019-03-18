В
Госдуме поддержали решение главы правительства Дмитрия Медведева, касающиеся реализации
национальных проектов и госпрограмм. С заявлением по этому поводу выступил
Вячеслав Володин.
В
Госдуме поддержали решение главы правительства Дмитрия Медведева, касающиеся реализации
национальных проектов и госпрограмм. С заявлением по этому поводу выступил
Вячеслав Володин.
Спикер
Думы подчеркнул, что решение премьер-министра позволит эффективно реализовать
нацпроекты и госпрограммы. Володин отметил оперативность рассмотрения
обращения депутатов к правительству.
"Мы поддерживаем принятое премьер-министром
решение о необходимости реализации национальных проектов
и госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запуск
необходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января", -
сказал руководитель нижней палаты парламента. Теперь можно успеть многое
сделать, дело – за регионами, добавил Володин.
Напомним, что 14 марта депутаты Думы обратились
к Дмитрию Медведеву по вопросу реализации национальных проектов
и предоставления межбюджетных трансфертов регионам. В частности, парламентарии отмечали,
что по состоянию на 12 марта в регионы ушли субсидии на сумму 10 миллиардов рублей,
что составляет 1,6% от общего объема выделенных средств.
Деньги лежат
на казначейских счетах вместо того, чтобы работать, сетовали депутаты и
указывали на необходимость формирования принципиально нового подхода к исполнению
региональных правовых актов.
В
этом году в России началась реализация
12 национальных проектов, разработанных по поручению президента Владимира
Путина. Их главные цели – обеспечить экономический прорыв и повысить
уровень жизни россиян. В частности, проекты направлены на повышение качества медицинского
обслуживания, развитие цифровой экономики, строительства дорог, решения проблем
демографии.