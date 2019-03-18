В Госдуме поддержали решение главы правительства Дмитрия Медведева, касающиеся реализации национальных проектов и госпрограмм. С заявлением по этому поводу выступил Вячеслав Володин.

Госдуме поддержали решение главы правительства Дмитрия Медведева, касающиеся реализациинациональных проектов и госпрограмм. С заявлением по этому поводу выступилВячеслав Володин.СпикерДумы подчеркнул, что решение премьер-министра позволит эффективно реализоватьнацпроекты и госпрограммы. Володин отметил оперативность рассмотренияобращения депутатов к правительству."Мы поддерживаем принятое премьер-министромрешение о необходимости реализации национальных проектови госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запускнеобходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января", -сказал руководитель нижней палаты парламента. Теперь можно успеть многоесделать, дело – за регионами, добавил Володин.Напомним, что 14 марта депутаты Думы обратилиськ Дмитрию Медведеву по вопросу реализации национальных проектови предоставления межбюджетных трансфертов регионам. В частности, парламентарии отмечали,что по состоянию на 12 марта в регионы ушли субсидии на сумму 10 миллиардов рублей,что составляет 1,6% от общего объема выделенных средств.Деньги лежатна казначейских счетах вместо того, чтобы работать, сетовали депутаты иуказывали на необходимость формирования принципиально нового подхода к исполнениюрегиональных правовых актов.этом году в России началась реализация12 национальных проектов, разработанных по поручению президента ВладимираПутина. Их главные цели – обеспечить экономический прорыв и повыситьуровень жизни россиян. В частности, проекты направлены на повышение качества медицинскогообслуживания, развитие цифровой экономики, строительства дорог, решения проблемдемографии.