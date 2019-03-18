В Дербенте врач отказался помочь ребенку и оскорбил его мать, которая пыталась пристыдить медика. Минздрав Дагестана уже начал служебную проверку инцидента, который сняли на видео.

В Дербенте врач отказался помочь ребенку и оскорбил его мать, которая пыталась пристыдить медика. Минздрав Дагестана уже начал служебную проверку инцидента, который сняли на видео."Вызвали скорую помощь для ребенка 11 лет. Приехал доктор, который возмущался, что он ещё не заступил на смену, а его потревожили, обзывал всех нецензурными словами", — рассказала очевидец конфликта.Фельдшер посоветовал кричавшим женщинам вызвать другую бригаду и ждать, но те не унимались."Вон отсюда!" — заявил он, закрывая дверь служебной машины, а затем бросил оскорбительную фразу в адрес мамы ребенка.Представители республиканского Минздрава, как следует из сообщения на странице ведомства в Instagram, уже начали проверку произошедшего.