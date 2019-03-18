Подмосковный рецидивист с помощью трубы ограбил ювелирный салон в Коломне, похитив украшений на сумму свыше 300 тысяч рублей. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Подмосковный рецидивист с помощью трубы ограбил ювелирный салон в Коломне, похитив украшений на сумму свыше 300 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.На кадрах видно, как 42-летний мужчина неспешно заходит в магазин и устремляется к дальней витрине. Впрочем, рассматривать украшения он не стал, а сразу достал из куртки обрезок металлической трубы в пакете и принялся колотить по противоударному стеклу. Продавщицы в страхе разбежались по сторонам, а налетчик, проделав брешь, схватил оказавшиеся под рукой ювелирные украшения и бросился прочь.Благодаря записям с камер наблюдения подозреваемого вскоре задержали — им оказался неоднократно судимый житель Коломны. Признавать свою вину он отказался, как и разговаривать со стражами порядка под запись, намекнув, что "камера может сломаться".Взятому под стражу мужчине грозит до семи лет лишения свободы по статье "Грабеж".