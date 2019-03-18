Василий Шуров, врач Юлии Началовой, рассказал, что смерть певицы – роковая случайность. Он развеял домыслы журналистов о заболеваниях артистки.

Василий Шуров, врач Юлии Началовой, рассказал, что смерть певицы – роковая случайность. Он развеял домыслы журналистов о заболеваниях артистки: у нее не было ни диабета, ни волчанки, глюкоза была в норме, поджелудочная железа – в идеальном состоянии. Она не страдала ни алкогольной, ни наркотической зависимостью.Единственное заболевание, на которое обратил внимание медик – подагра. По словам Шурова, актриса испытывала сильные боли, пользовалась специальной обувью. К врачам она обращалась только в экстренных случаях, предпочитая терпеть неудобства.Причиной трагедии стал случай. Началова натерла ногу, в рану попала инфекция, началась гангрена, рассказал врач. Затем в крови женщины резко поднялся уровень сахара, и она была госпитализирована и введена в искусственную кому. Спустя два дня ее подключили к ИВЛ и сделали операцию на ноге. Однако врачи не смогли спасти жизнь певицы, передает РИА Новости.Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет. Ее похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.