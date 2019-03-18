Колумбийский голкипер итальянского футбольного клуба Наполи Давид Оспина госпитализирован прямо во время матча Серии А против Удинезе (4:2). Вратарь в одном из столкновений получил серьезную травму головы, так что в конце игры потерял сознание на поле.

Колумбийский голкипер итальянского футбольного клуба "Наполи" Давид Оспина госпитализирован прямо во время матча Серии "А" против "Удинезе" (4:2). Вратарь в одном из столкновений получил серьезную травму головы, так что в конце игры потерял сознание на поле.Оспина еще в начале встречи столкнулся с форвардом соперников Игнасио Пуссетто, сообщает Football Italia. Вратарю была оказана первая помощь медицинскими работниками его команды, после чего он остался на поле, но в конце первого тайма упал и потерял сознание.Футболиста доставили на карете скорой помощи в ближайший госпиталь, где спортсмену сделали томографию. Колумбиец будет находиться в больнице под наблюдением врачей как минимум в ближайшие два дня.