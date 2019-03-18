Вратарь итальянского Наполи Давид Оспина был срочно госпитализирован во время матча с Удинезе. Незадолго до перерыва колумбиец потерял сознание.

Вратарь итальянского "Наполи" Давид Оспина был срочно госпитализирован во время матча с "Удинезе". Незадолго до перерыва колумбиец потерял сознание.В первом тайме Оспина в столкновении с соперником получил удар в голову. Медики "Наполи" сделали вратарю перевязку, и Давид продолжил игру. Однако на 40 минуте Оспина упал вблизи ворот и потерял сознание.Вратарь был заменен и доставлен в одну из клиник Неаполя. Футболисту были проведены необходимые исследования, в том числе и компьютерная томография. Серьезных повреждений выявлено не было, но Давид останется в больнице еще на два дня.