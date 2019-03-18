Ксения Собчак
возмущена историей с ростовчанкой Ладой Королевой, которая получила
известность как Яндекс.Няня. Телеведущую вывели из себя угрозы
чиновников в адрес молодой мамы.
Ксения Собчак
возмущена историей с ростовчанкой Ладой Королевой, которая получила
известность как "Яндекс.Няня". Телеведущую вывели из себя угрозы
чиновников в адрес молодой мамы.
"Безумное продолжение" истории с курьером из
Ростова описала в телеграм-канале "Кровавая барыня".
Телеведущая рассказала об угрозах от местных чиновников в адрес молодой матери,
которая развозила заказы, катя перед собой коляску с грудным ребенком.
Напомним, ростовчанка Лада Королева, о которой пишет получила известность в соцсетях как "Яндекс.Няня" после публикации
ее снимка. Девушке позвонили из районного отдела образования и запретили брать
с собой на работу ребенка – угрожая в противном случае поднять вопрос о лишении
ее родительских прав.
Молодая мать на провокации не поддалась. "Я
проконсультировалась со знающими людьми. Они объяснили, что так как у меня дома
чисто, есть все необходимые ребенку продукты и условия, забрать дочь не смогут",
– рассказала Лада. Девушка написала о разговоре с чиновниками в соцсетях.
История получила резонанс, и позже ей снова позвонили – но уже с извинениями.
эта ситуация до крайности возмутила. "Девушке угрожают лишением родительских прав, мол, *** справляется
с родительскими обязанностями. Ростовские чиновники, вы там совсем прибалдели!?
У Лады муж в армии, бабушки-дедушки помочь не могут, что ей остается??", -
не стеснялась в выражениях Ксения Собчак.