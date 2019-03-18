Ксения Собчак возмущена историей с ростовчанкой Ладой Королевой, которая получила известность как Яндекс.Няня. Телеведущую вывели из себя угрозы чиновников в адрес молодой мамы.

Ксения Собчаквозмущена историей с ростовчанкой Ладой Королевой, которая получилаизвестность как "Яндекс.Няня". Телеведущую вывели из себя угрозычиновников в адрес молодой мамы."Безумное продолжение" истории с курьером изРостова описала в телеграм-канале "Кровавая барыня".Телеведущая рассказала об угрозах от местных чиновников в адрес молодой матери,которая развозила заказы, катя перед собой коляску с грудным ребенком.Напомним, ростовчанка Лада Королева, о которой пишет получила известность в соцсетях как "Яндекс.Няня" после публикацииее снимка. Девушке позвонили из районного отдела образования и запретили братьс собой на работу ребенка – угрожая в противном случае поднять вопрос о лишенииее родительских прав.Молодая мать на провокации не поддалась. "Япроконсультировалась со знающими людьми. Они объяснили, что так как у меня домачисто, есть все необходимые ребенку продукты и условия, забрать дочь не смогут",– рассказала Лада. Девушка написала о разговоре с чиновниками в соцсетях.История получила резонанс, и позже ей снова позвонили – но уже с извинениями.эта ситуация до крайности возмутила. "Девушке угрожают лишением родительских прав, мол, *** справляетсяс родительскими обязанностями. Ростовские чиновники, вы там совсем прибалдели!?У Лады муж в армии, бабушки-дедушки помочь не могут, что ей остается??", -не стеснялась в выражениях Ксения Собчак.