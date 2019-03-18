Крым при Путине под контроль Украины не вернется. До тех пор, пока он остается президентом России, это невозможно. Такими оценками украинских экспертов сопровождается выступление российского лидера на полуострове.

Крым при Путине под контроль Украины не вернется. До техпор, пока он остается президентом России, это невозможно. Такими оценкамиукраинских экспертов сопровождается выступление российского лидера наполуострове.Владимир Путин посещает Крым в пятую годовщину возвращения полуостроваи Севастополя в состав России. Российский лидер встретился с представителями крымской общественности,беседа прошла в республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе.Выступая в отметил, что за пять прошедших лет сделанонемало. В то же время президент оговорился, что большинство проектов,запущенные на полуострове – долгосрочные, эффект от них проявится со временем.Однако без них развитие Крыма невозможно.Украинские СМИ, как и следовало ожидать, основательноподготовились к поездке . Они публикуют мнения экспертов, которыеуверены: "аннексированный"Россией Крым не удастся вернуть под контроль Украины до тех пор, пока главой страныбудет Владимир Путин. Они утверждают, что для российского лидера это являетсявопросом "политического выживания".Главной проблемой эксперты считают потери Москвы от санкций,которые ввела Европа после воссоединения Крыма с Россией. "Специалисты"приводят цифру в 150 миллиардов долларов. И уверяют, что российские власти несмогут объяснить гражданам, почему страна должна была терять такие деньги.Эксперты утверждают, что спустя 5 лет расходы России, якобы, продолжают расти.В то же время, посетившая Крым украинская журналистка Олеся Медведевас удивлением обнаружила, что Россия за пять прошедших лет вложила в республикубольше средств, чем Украина за 23 года. В своих репортажах она перечислилатакие проекты, как Крымский мост, автотрасса "Таврида", аэропортСимферополя, а также многочисленные строящиеся детские сады, больницы иэлектростанции.принял участие в торжественной церемонии вводав эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции"Порт" в Тамани. Президент России также осмотрел мемориальныйкомплекс памятников обороны города "Малахов курган" в городе-герое.Путин пообещал жителям Крыма помочь в восстановлении комплекса, передает РИА Новости.