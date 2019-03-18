Известный актер Александр Самойленко рассказал о страшной аварии, которую ему пришлось пережить. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист признался, что лечит последствия того ДТП по сей день.

Известный актер Александр Самойленко рассказал о страшнойаварии, которую ему пришлось пережить. В студии программы "Судьба человека" телеканала"Россия 1" артист признался, что лечит последствия того ДТП по сей день.Александр Самойленко откровенно побеседовал с телеведущимБорисом Корчевниковым. В студии ток-шоу "Судьба человека" актер поведал, что в тот момент, когда его карьера пошла в гору, с ним произошло несчастье."Для меня была такая жесткая, очень жесткая авария. Языкбыл отрезан, чего только не было, я же выбил стекло головой, поэтому все лицобыло в шрамах. К сожалению, эта авария мне на всю жизнь. До сих пор делаюоперации постепенно", – отметил артист.Бориса Корчевникова ужаснул рассказ гостя. Ведущий шоу не мог поверить, что Самойленко чуть не остался без языка, на лицешоумена явно читалась недоумение. Правда выспрашивать подробности он, судя по всему,постеснялся.Звезда добавила, что после ДТП около четырех месяцев былприкован к больничной койке. Круглосуточный уход за обездвиженным актером взялана себя вторая жена Елена. "Она сидела со мной в больнице и делала такие вещи,которые делает очень близкий человек, за что я ей очень благодарен", – говорит Самойленко.По словам Александра, после несчастного случая он впал взатяжную депрессию. Вроде только начал сниматься, в театре играть – и сновавыпал из обоймы. "На фоне этого мы с Леной разошлись", – отметила звезда впрограмме