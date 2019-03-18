Молодая спортсменка пропустила первую тренировку перед чемпионатом мира в Японии. Турнир должен пройти с 18 марта по 24 марта.

Молодая спортсменка пропустила первую тренировку перед чемпионатом мира в Японии. Турнир должен пройти с 18 марта по 24 марта.В понедельник, 18 марта, в городе Сайтама должен был состояться первый выход на лед трех фигуристок, представляющих российскую сборную: Софьи Самодуровой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Но последняя спортсменка так и не появилась на тренировке. Во время проката девушек поддерживали наставники Миша Ге, Трейси Уилсон и Алексей Мишин.Воспитанница Этери Тутберидзе пока никак не прокомментировала произошедшее. Интересно, что это не первый случай, когда Алина Загитова пропускает важную репетицию. Так, перед чемпионатом Европы в Минске, который проходил с 21 по 27 января, она также не смогла посетить первую тренировку, потому что еще летела в самолете. Спортсменка вышла на лед уже на следующий день, передает .Недавно российская спортсменка Татьяна Навка дала ценный совет перед турниром. Она назвала девушку прекрасной фигуристкой, которой нужно "сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения". На замечание журналиста о том, что молодая спортсменка перестала занимать первые места на важных соревнованиях, жена Дмитрия Пескова ответила, что удерживать лидирующие позиции всегда бывает непросто, передает.