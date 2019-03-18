Общественность обрушилась с критикой на известного продюсера, жену фигуриста Евгения Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына постановочными фотографиями, которые выкладывает в Instagram.

Общественностьобрушилась с критикой на известного продюсера, жену фигуриста ЕвгенияПлющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына постановочнымифотографиями, которые выкладывает в Instagram.Звездная семья в полном составе отдыхает на Мальдивах.Яна Рудковская ежедневно рассказывает и показывает, как хорошо они проводятвремя. Однако пользователи соцсети заметили, что Саша редко улыбается. Они сделали вывод, что ребенокустал от постоянных фотосессий. Критики затравили Рудковскую, осудив ее отношение к наследнику."Обычно, когда глазкирадостные, ротик улыбается. Не?", "Парень стоит как приколоченный","Бедный ребенок", "Много комментариев. Мнения разделились: одни – красота,другие – доколе будете мучить Сашу постановочными фото... Но лучше слов выражениелица самого Саши", "Он действительно очень редкоулыбается, к сожалению", – высказались поклонники знаменитой семьи. после такой атаки буквально взорвалась от негодования."Зайдите к нему в аккаунт. Честно – уже не смешно даже читать вас", – огрызнулась она на одного изподписчиков. "Саша никогда не будет делать то, что ему не нравится, и он недурачок, чтобы все время улыбаться. Я делаю фото для моего личного профиля. Они, возможно, отличаются от других, но кто сказал, что, если будут как у всех –это правильно и так должно быть? Я считаю так: не нравится – не смотрите!" -написала в ответ другому фолловеру.