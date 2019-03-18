Общественность
обрушилась с критикой на известного продюсера, жену фигуриста Евгения
Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына постановочными
фотографиями, которые выкладывает в Instagram.
Общественность
обрушилась с критикой на известного продюсера, жену фигуриста Евгения
Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына постановочными
фотографиями, которые выкладывает в Instagram.
Звездная семья в полном составе отдыхает на Мальдивах.
Яна Рудковская ежедневно рассказывает и показывает, как хорошо они проводят
время. Однако пользователи соцсети заметили, что Саша редко улыбается. Они сделали вывод, что ребенок
устал от постоянных фотосессий. Критики затравили Рудковскую, осудив ее отношение к наследнику.
"Обычно, когда глазки
радостные, ротик улыбается. Не?", "Парень стоит как приколоченный",
"Бедный ребенок", "Много комментариев. Мнения разделились: одни – красота,
другие – доколе будете мучить Сашу постановочными фото... Но лучше слов выражение
лица самого Саши", "Он действительно очень редко
улыбается, к сожалению", – высказались поклонники знаменитой семьи. после такой атаки буквально взорвалась от негодования.
"Зайдите к нему в аккаунт. Честно – уже не смешно даже читать вас", – огрызнулась она на одного из
подписчиков. "Саша никогда не будет делать то, что ему не нравится, и он не
дурачок, чтобы все время улыбаться. Я делаю фото для моего личного профиля. Они, возможно, отличаются от других, но кто сказал, что, если будут как у всех –
это правильно и так должно быть? Я считаю так: не нравится – не смотрите!" -
написала в ответ другому фолловеру.