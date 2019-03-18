Общественность обрушилась с критикой на известного продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына Сашу постановочными фотографиями, которые выкладывает в Instagram.

Общественностьобрушилась с критикой на известного продюсера и жену фигуриста ЕвгенияПлющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына Сашу постановочнымифотографиями, которые выкладывает в Instagram.Звездная семья полным составом отдыхает на Мальдивах.Яна Рудковская ежедневно рассказывает и показывает, как хорошо они проводятвремя.Однако пользователи соцсети заметили, что Саша наснимках очень редко улыбается. Исходя из этого, они сделали вывод, что ребенокустал от постоянных фотосессий. Критики буквально затравили Яну Рудковскую, осуждаяее отношение к наследнику."Обычно, когда глазкирадостные, то ротик улыбается, не?", "Парень стоит как приколоченный","Бедный ребенок", "Много комментариев, мнения разделились, одни – красота,другие – доколе будете мучить Сашу постановочными фото. Но лучше слов выражениелица самого Саши, оно красноречивее любых слов", "Он действительно очень редкоулыбается, к сожалению", – высказались поклонники знаменитой семьи. после такой атаки буквально взорвалась от негодования и сталаотвечать на нападки."Зайдите у нему нааккаунт, честно, уже не смешно даже читать вас…", – огрызнулась она одному изподписчиков. "Саша никогда не будет делать то, что ему не нравится, и он недурачок, чтобы все время улыбаться). Я делаю фото для моего личного профиля,они возможно отличаются от других, но кто сказал, что, если будут как у всех –это правильно и так должно быть?) Я считаю так – не нравится – не смотрите!" -написала в ответ другому фолловеру.