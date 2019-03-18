Общественность
обрушилась с критикой на известного продюсера и жену фигуриста Евгения
Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына Сашу постановочными
фотографиями, которые выкладывает в Instagram.
Общественность
обрушилась с критикой на известного продюсера и жену фигуриста Евгения
Плющенко. Многие считают, что Яна Рудковская замучила сына Сашу постановочными
фотографиями, которые выкладывает в Instagram.
Звездная семья полным составом отдыхает на Мальдивах.
Яна Рудковская ежедневно рассказывает и показывает, как хорошо они проводят
время.
Однако пользователи соцсети заметили, что Саша на
снимках очень редко улыбается. Исходя из этого, они сделали вывод, что ребенок
устал от постоянных фотосессий. Критики буквально затравили Яну Рудковскую, осуждая
ее отношение к наследнику.
"Обычно, когда глазки
радостные, то ротик улыбается, не?", "Парень стоит как приколоченный",
"Бедный ребенок", "Много комментариев, мнения разделились, одни – красота,
другие – доколе будете мучить Сашу постановочными фото. Но лучше слов выражение
лица самого Саши, оно красноречивее любых слов", "Он действительно очень редко
улыбается, к сожалению", – высказались поклонники знаменитой семьи. после такой атаки буквально взорвалась от негодования и стала
отвечать на нападки.
"Зайдите у нему на
аккаунт, честно, уже не смешно даже читать вас…", – огрызнулась она одному из
подписчиков. "Саша никогда не будет делать то, что ему не нравится, и он не
дурачок, чтобы все время улыбаться). Я делаю фото для моего личного профиля,
они возможно отличаются от других, но кто сказал, что, если будут как у всех –
это правильно и так должно быть?) Я считаю так – не нравится – не смотрите!" -
написала в ответ другому фолловеру.