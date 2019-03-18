В столице Сербии прошли массовые акции протеста. Манифестанты в воскресенье ворвались в здание телецентра, а после пытались взять штурмом президентский дворец. В итоге митингующих оттеснила полиция, самые агрессивные были задержаны.

В столице Сербии прошли массовые акции протеста. Манифестанты в воскресенье ворвались в здание телецентра, а после пытались взять штурмом президентский дворец. В итоге митингующих оттеснила полиция, самые агрессивные были задержаны.В Белграде неспокойно. Оппозиция требует отставки президента Вучича и штурмует правительственные учреждения. На улицы вышло несколько тысяч человек с антиправительственными лозунгами. В адрес действующего президента слышны оскорбления и обвинения в коррупции. "Он уничтожил наше государство за эти 7 лет, и мы боремся за нормальную Сербию", — говорят митингующие.Людей на белградские улицы вывели политическое движение "Двери" и "Союз за Сербию" — это коалиция как правых, так и левых сил. "Наша борьба это за основные гражданские свободы: свободу СМИ и свободу выбора, — говорит Бошко Обрадович, лидер движения "Двери" и один из лидеров "Союза за Сербию". – И мы не отступимся, пока Вучич не подаст в отставку". Лидер партии "Двери" готов выломать любые двери чтобы добиться своего.Люди, захватившие телецентр, требуют свободы слова и готовы затоптать журналистов сербского телевидения. Оппозиции очень не нравится, как госканал освещает протесты. Бошко Обрадович требует, чтобы его немедленно выпустили в эфир. "Мы не хотим насилия, — уверяет он. — Просто отвезите нас в студию, из которой транслируется телевизионный эфир". Полиции удалось вытеснить захватчиков из здания, а самых активных пришлось задержать.Больше всего досталось телецентру, который готовится на этой неделе отметить двадцатилетие натовских бомбардировок. Оппозиция пытались взять его штурмом, но полиция не дала, и теперь митингующие ходят кругами. Потом все пошли к городской полиции требовать освобождения арестованных накануне соратников.Была попытка прорваться и в президентский дворец, где Вучич проводил пресс-конференцию. Сам президент действия оппозиции называет провокацией, а лидеров протеста — не иначе как фашистами. "Я не хочу говорить с фашистскими лидерами, такими как Боско Обрадович, — говорит он. — Не хочу говорить. Как вы можете видеть, я даже не хочу говорить сейчас, когда моя жизнь в опасности, потому что меня это не волнует. Я совершенно не боюсь". Среди митингующих много молодежи и старой белградской интеллигенции, которая еще помнит, как свергли Милошивича. Здесь и те, кто за евроинтеграцию, и те, кто выступает за более тесные контакты с Россией.Сейчас в Белград пришла весна. На улицах установилась прекрасная погода и, по прогнозам политологов, оппозиция будет стараться проводить митинги чуть ли не ежедневно.