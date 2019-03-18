Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина откровенно рассказала о своем опыте стажировке в программе Время Покажет на Первом канале. Видеозапись появилась на Youtube несколько дней назад.

Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина откровенно рассказала о своем опыте стажировке в программе "Время Покажет" на Первом канале. Видеозапись появилась на Youtube несколько дней назад.Девушка попала в редакционный отдел, сотрудники которого выполняли три задачи: искали жителей Украины, принимали входящие звонки и держали микрофон в студии. Первые несколько дней Вероника должна была искать украинцев, которые хотят принять участие в съемках передачи.По словам студентки, она опрашивала своих знакомых, рассылала объявления по социальным сетям, но так и не нашла ни одного желающего. Один из откликнувшихся заявил, что программа "Время покажет" была "пройденным этапом для 90% донбассовцев". "Толку никакого, одна болтология и потеря времени", – написал мужчина.После этого Косаткина попала в колл-центр. Как отметила девушка, у нее остались далеко не самые приятные впечатления от работы в этом месте. Ежедневно она выслушивала "жалобы, слезы, угрозы, истории про масонов, истории пенсионерок про здоровье", передает. Однажды Веронику даже не пропустили на работу, потому что ее имя забыли внести в список сотрудников. Она была удивлена, что телевизионщики настолько равнодушно относятся к стажирующимся.Девушка искренне не понимает, почему многие люди продолжают работать в этой программе. Они приходят в 10 утра и уходят домой поздно ночью. "Что они там делают? Держат микрофон, который иногда пытаются вырвать гости, расшифровывают звонки, которые никому не нужны. У них нет другой жизни кроме "Первого канала", – пояснила она. Спустя две недели Косаткина решила прекратить стажировку.