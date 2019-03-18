В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению 17 преступлений.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ (попытка мелкого хищения совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, с июля 2017 года по май прошлого года фигурант совершал хищения товарно-материальных ценностей из супермаркетов, которые впоследствии сбывал местным жителям, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Также была установлена причастность обвиняемого к совершению кражи имущества из квартиры в районном центре.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 28 000 рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.